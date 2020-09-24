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    Пилипчук: Мне жалко молодых пацанов, которые попадают под судейский произвол

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    Главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук прокомментировал поражение команды в выездном матче первенства ФНЛ с «Аланией» (1:2).

    Роман Пилипчук
    Роман Пилипчук

    «Прежде всего, хочу поблагодарить своих ребят за качественный второй тайм. Но мне жалко молодых пацанов, которые попадают под судейский произвол.

    В прошлой игре — пенальти, которого не было, а сейчас карточка, которая совсем не желтая с непонятной трактовкой: попытка сыграть в мяч.

    Игрок, который проигрывает два метра, не может играть в мяч. Сказать нечего. Все на судьях», — цитирует Пилипчука официальный сайт ФНЛ.

    Добавим, что после этого поражения «Спартак» с 22 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице первенства ФНЛ. В следующем матче красно-белые на своем поле сыграют против «СКА-Хабаровск». 0

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