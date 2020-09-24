Пилипчук: Мне жалко молодых пацанов, которые попадают под судейский произвол

Главный тренер «Спартака-2»прокомментировал поражение команды в выездном матче первенства ФНЛ с(1:2).

«Прежде всего, хочу поблагодарить своих ребят за качественный второй тайм. Но мне жалко молодых пацанов, которые попадают под судейский произвол.

В прошлой игре — пенальти, которого не было, а сейчас карточка, которая совсем не желтая с непонятной трактовкой: попытка сыграть в мяч.

Игрок, который проигрывает два метра, не может играть в мяч. Сказать нечего. Все на судьях», — цитирует Пилипчука официальный сайт ФНЛ.

Добавим, что после этого поражения «Спартак» с 22 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице первенства ФНЛ. В следующем матче красно-белые на своем поле сыграют против «СКА-Хабаровск». 0