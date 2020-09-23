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    УЕФА сохранит правило пяти замен в следующем сезоне ЛЧ и ЛЕ

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    УЕФА сохранит правило пяти замен вместо трех в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2020/21, сообщает Daily Mail.

    В ходе заседания исполкома, на котором будут рассматриваться правила предстоящего сезона, УЕФА объявит, что тренерам будет разрешено использовать пять запасных в Лиге чемпионов и Лиге Европы в следующем розыгрыше европейских клубных турниров.

    УЕФА также объявит даты финального турнира Лиги наций, который, по информации издания, будет перенесен на осень 2021 года, поскольку отложенный чемпионат Европы будет главным турниром для организации следующим летом.

    Сам Евро не стоит на повестке дня, но он обязательно будет обсуждаться на фоне растущих опасений, что его придется проводить за закрытыми дверями из-за роста уровня заражений коронавирусом в Европе.

    УЕФА по-прежнему придерживается формата с 12 городами, но работает над планом Б на тот случай, если это окажется невозможным. Окончательное решение будет принято не раньше начала следующего года. 0

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