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    Пирло: Нужно время, чтобы наладить игру «Ювентуса»

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    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча Серии А с «Сампдорией» (3:0).

    Андреа Пирло
    Андреа Пирло

    «Важно наладить диалог с игроками, потому что когда я играл несколько лет назад, всегда любил поговорить. Важно, чтобы каждый знал, что они хотят и о чем думают. Провели неплохой первый тайм, жаль, что не забили больше одного гола. Уровень физической подготовки падал ближе к концу матча, но мы оставались сосредоточенными и контролировали все ситуации, включая контратаки "Сампдории".

    Маккенни приехал к нам после начала предсезонки в Германии, поэтому он был в лучшей форме, чем некоторые остальные. Он сделал несколько ошибок в передачах, но это его первый матч, мы можем простить ему это.

    Потребуется время, чтобы наладить различные варианты игры. Я не хочу просто копировать и вставлять чужие идеи. У меня свои идеи, и я хочу их адаптировать с учетом команд, которые меня вдохновляли.

    У нас есть четыре центральных полузащитника, которые, на мой взгляд, играют лучше, чем два хавбека в середине. Мы пытаемся использовать эту систему. Мы обороняемся четырьмя защитниками, а в атаке у нас "3+1".

    Когда Роналду получит отдых? Мы думаем об этом и уже поговорили. Он пока не устал, так как сезон только начался, но в менее значительных матчах мы постараемся предоставить ему отдых. Он умный парень и знает, что нужно его организму. Так что он сам понимает, когда нужно отдохнуть, а когда выйти», — сказал Пирло в эфире Sky Sport Italia. 0

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