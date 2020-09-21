Пирло: Нужно время, чтобы наладить игру «Ювентуса»

Главный тренерподвел итоги матча Серии А с(3:0).

«Важно наладить диалог с игроками, потому что когда я играл несколько лет назад, всегда любил поговорить. Важно, чтобы каждый знал, что они хотят и о чем думают. Провели неплохой первый тайм, жаль, что не забили больше одного гола. Уровень физической подготовки падал ближе к концу матча, но мы оставались сосредоточенными и контролировали все ситуации, включая контратаки "Сампдории".

Маккенни приехал к нам после начала предсезонки в Германии, поэтому он был в лучшей форме, чем некоторые остальные. Он сделал несколько ошибок в передачах, но это его первый матч, мы можем простить ему это.

Потребуется время, чтобы наладить различные варианты игры. Я не хочу просто копировать и вставлять чужие идеи. У меня свои идеи, и я хочу их адаптировать с учетом команд, которые меня вдохновляли.

У нас есть четыре центральных полузащитника, которые, на мой взгляд, играют лучше, чем два хавбека в середине. Мы пытаемся использовать эту систему. Мы обороняемся четырьмя защитниками, а в атаке у нас "3+1".

Когда Роналду получит отдых? Мы думаем об этом и уже поговорили. Он пока не устал, так как сезон только начался, но в менее значительных матчах мы постараемся предоставить ему отдых. Он умный парень и знает, что нужно его организму. Так что он сам понимает, когда нужно отдохнуть, а когда выйти», — сказал Пирло в эфире Sky Sport Italia. 0