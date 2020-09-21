Тренера ПАОКа: Каждая мелочь может перевернуть ход игры с «Краснодаром»

Главный тренер ПАОКаподелился ожиданиями перед матчем 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов 2020/21 против

Специалист не считает, что на настрой «Краснодара» повлияет победа в последнем матче чемпионата со счетом 7:2 над «Химками».

«Это разные турниры, и не очень правильно их сравнивать. Цель прохождения в следующую стадию — это большое желание для обоих клубов.

Мы подстраиваемся под все условия и нюансы, которые изучали при подготовке к "Краснодару". Увидим, кто будет сильнее.

Надо оценивать подготовку к матчам Лиги чемпионов вне контекста Российской премьер-лиги.

Почему ПАОК прилетел с задержкой в Краснодар? Такие ситуации случаются.

Но мы очень внимательны, собраны, потому не стоит придавать остальному большого значения. Мы сосредоточены на предстоящем матче, готовы на 100 процентов.

Мы думаем, что в данном турнире каждый матч — сложный, нужна тщательная подготовка. Больше влияет то, насколько мы сосредоточены.

Каждая ошибка, каждая мелочь может перевернуть ход игры. Мы готовимся к каждой игре, и это результат постоянной работы тренеров, игроков, всей нашей команды», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0