Тренера ПАОКа: Каждая мелочь может перевернуть ход игры с «Краснодаром»

Специалист не считает, что на настрой «Краснодара» повлияет победа в последнем матче чемпионата со счетом 7:2 над «Химками».
«Это разные турниры, и не очень правильно их сравнивать. Цель прохождения в следующую стадию — это большое желание для обоих клубов.
Мы подстраиваемся под все условия и нюансы, которые изучали при подготовке к "Краснодару". Увидим, кто будет сильнее.
Надо оценивать подготовку к матчам Лиги чемпионов вне контекста Российской премьер-лиги.
Почему ПАОК прилетел с задержкой в Краснодар? Такие ситуации случаются.
Но мы очень внимательны, собраны, потому не стоит придавать остальному большого значения. Мы сосредоточены на предстоящем матче, готовы на 100 процентов.
Мы думаем, что в данном турнире каждый матч — сложный, нужна тщательная подготовка. Больше влияет то, насколько мы сосредоточены.
Каждая ошибка, каждая мелочь может перевернуть ход игры. Мы готовимся к каждой игре, и это результат постоянной работы тренеров, игроков, всей нашей команды», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0