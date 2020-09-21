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    Тренера ПАОКа: Каждая мелочь может перевернуть ход игры с «Краснодаром»

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    Главный тренер ПАОКа Абел Феррейра поделился ожиданиями перед матчем 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов 2020/21 против «Краснодара».

    Абел Феррейра
    Абел Феррейра

    Специалист не считает, что на настрой «Краснодара» повлияет победа в последнем матче чемпионата со счетом 7:2 над «Химками».

    «Это разные турниры, и не очень правильно их сравнивать. Цель прохождения в следующую стадию — это большое желание для обоих клубов.

    Мы подстраиваемся под все условия и нюансы, которые изучали при подготовке к "Краснодару". Увидим, кто будет сильнее.

    Надо оценивать подготовку к матчам Лиги чемпионов вне контекста Российской премьер-лиги.

    Почему ПАОК прилетел с задержкой в Краснодар? Такие ситуации случаются.

    Но мы очень внимательны, собраны, потому не стоит придавать остальному большого значения. Мы сосредоточены на предстоящем матче, готовы на 100 процентов.

    Мы думаем, что в данном турнире каждый матч — сложный, нужна тщательная подготовка. Больше влияет то, насколько мы сосредоточены.

    Каждая ошибка, каждая мелочь может перевернуть ход игры. Мы готовимся к каждой игре, и это результат постоянной работы тренеров, игроков, всей нашей команды», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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