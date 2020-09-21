«Динамо» — «Ахмат»: счет матча 1:0, обзор голов

Московскоеодержало домашнюю победу над грозненским(1:0) в матче 8-го тура чемпионата России.

На 80-й минуте гости остались в меньшинстве. Богосавац у края штрафной завалил Н'Жье, получив жёлтую карточку, которая стала для защитника «Ахмата» второй.

На первой добавленной минуте Фомин от угла поля исполнил навес к линии вратарской, где Ордец в борьбе с Нижичем протолкнул мяч в ворота.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Ахмат 1:0 Гол: 1:0 Иван Ордец (90') Динамо: Антон Шунин, Дмитрий Скопинцев, Иван Ордец, Роман Евгеньев, Сергей Слепов (Заурбек Плиев, 70'), Никола Моро, Даниил Лесовой, Вячеслав Грулёв (Шарль Каборе, 90'), Себастьян Шиманьски (Сильвестр Игбун, 87'), Даниил Фомин, Clinton N'Jie Ахмат: Виталий Гудиев, Wilker Angel, Мирослав Богосавац, Зоран Нижич, Максим Ненахов, Бернард Бериша (Олег Иванов, 77'), Антон Олегович Швец (Лечи Садулаев, 90'), Артём Тимофеев, Марат Быстров (Евгений Харин, 55'), Исмаэл Силва Лима (Георгий Мелкадзе, 77'), Владимир Ильин (Андрес Понсе, 55') Предупреждения: Антон Олегович Швец (27'), Сергей Слепов (31'), Владимир Ильин (48'), Вячеслав Грулёв (66'), Мирослав Богосавац (76'), Мирослав Богосавац (80'), Артём Тимофеев (82'), Даниил Лесовой (88'), Иван Ордец (90')

Московский клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Грозненцы идут десятыми (10 очков).

В следующем туре «Динамо» сыграет в гостях с «Химками», а «Ахмат» примет у себя «Урал». 0