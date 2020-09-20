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    «Монпелье» одержал крупную победу над «Анже»

    «Монпелье» — «Анже»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В рамках четвертого тура французской Лиги 1 «Монпелье» на своем поле разгромил «Анже» со счетом 4:1.

    Футболисты «Монпелье»
    Футболисты «Монпелье»

    У хозяев голы забили Арно Суке, Анди Делор, оформивший дубль, и Флоран Молле.

    За проигравших отличился Стефан Баокен.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монпелье — Анже 4:1
    Голы: 1:0 Арно Суке (18'), 1:1 Стефан Баокен (25'), 2:1 Анди Делорт (43'), 3:1 Анди Делорт (60'), 4:1 Флоран Молле (86') Монпелье: Йонас Омлин, Даниэль Конгре, Педру Мендеш, Николя Коцца (Ambroise Oyongo Bitolo, 68'), Арно Суке (Саломон Самбья, 46'), Михайло Ристич, Тежи Саванье, Жордан Ферри (Жорис Шотар, 84'), Дамьен Ле Таллек (Флоран Молле, 74'), Анди Делорт (Стефи Мавидиди, 85'), Гаэтан Лаборде Анже: Поль Бернардони, Матео Павлович, Энсо Эбосс (Райан Айт Нури, 63'), Исмаэль Траоре, Пьеррик Капелле, Абдулай Бамба, Тома Мангани (Луа Дьони, 73'), Анжело Фюльжини, Лассана Кулибали (Сада Тиуб, 63'), Стефан Баокен (Мохамед-Али Чо, 74'), Антонен Бобишон Предупреждения: Энсо Эбосс (11'), Даниэль Конгре (16'), Анди Делорт (33'), Арно Суке (41'), Стефан Баокен (56'), Матео Павлович (62'), Николя Коцца (66')

    В турнирной таблице Лиги 1 «Монпелье» занимает третье место (9 очков), а «Анже» — 11-е (6 очков).

    Другие результаты:

    «Брест» — «Лорьян» — 3:2
    «Метц» — «Реймс» — 2:1
    «Страсбур» — «Дижон» — 1:0 0

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