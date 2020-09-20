Стало известно, покинет ли Черышев «Валенсию»

Известный российский тренер, отец полузащитника «Валенсии», рассказал, в каком клубе проведет новый сезон его сын.

Ранее сообщалось, что Черышев может перейти в один из российских клубов.

«Говорили, что Денис находится в зоне продажи. Такая ситуация происходит всегда, когда хороших футболистов клубы продают, чтобы заработать. Слухов много, главное, чтобы команда прогрессировала и шла к финальной части чемпионата от победы к победе.

С "Краснодаром" действительно был разговор, но дали паузу, Денис сказал, что в первую очередь дождется разговора с главным тренером.

Пообщавшись с ним, Денис решил остаться в Валенсии», — приводит слова Черышева-старшего «Матч ТВ».

В минувшем сезоне в составе «Валенсии» Черышев сыграл 31 матч, забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. 0