ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты сборной РоссииПобеда на классе со смазанной концовкой. Россияне выстояли в Будапеште
  • 11:22
    • МОК: Олимпиада в Токио состоится вне зависимости от ситуации с коронавирусом
  • 13:03
    • Два футболиста «Ман Сити» заразились коронавирусом
  • 10:05
    • Черышев отказался от предложения «Краснодара»
  • 08:11
    • Организаторы US Open рассказали о дополнительном наказании для Джоковича
  • 23:43
    • Германия потеряла очки в игре со Швейцарией
    Все новости спорта

    Черышев отказался от предложения «Краснодара»

    Футбол Трансферы Футбол России РПЛ Краснодар Футбол Испании Примера (Ла Лига) Валенсия Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отклонил предложение «Краснодара», сообщает Super Deporte.

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    «Быки» сделали 29-летнему игроку выгодное в финансовом плане предложение, однако тот его отклонил. Черышев хочет пробиться в основной состав «летучих мышей» при новом тренере Хави Грасии.

    Ранее появлялась информация, что россиянин отклонил предложения «Зенита» и одного из московских клубов — «Спартака» или ЦСКА.

    В минувшем сезоне в составе «Валенсии» Черышев сыграл 31 матч, забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли Голландия беспроигрышную серию Италии?
  • Нидерланды — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Насколько тяжелым для Белоруссии станет перелет в Казахстан?
  • Казахстан — Белоруссия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Обыграет ли Польша Боснию и Герцеговину?
  • Босния и Герцеговина — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьБонус 10 000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нидерланды — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Казахстан — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч ЦСКА — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Берреттини — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Автомобилист — Куньлунь РС
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Трактор — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры