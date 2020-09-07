Черышев отказался от предложения «Краснодара»

Российский полузащитникотклонил предложение, сообщает Super Deporte.

«Быки» сделали 29-летнему игроку выгодное в финансовом плане предложение, однако тот его отклонил. Черышев хочет пробиться в основной состав «летучих мышей» при новом тренере Хави Грасии.

Ранее появлялась информация, что россиянин отклонил предложения «Зенита» и одного из московских клубов — «Спартака» или ЦСКА.

В минувшем сезоне в составе «Валенсии» Черышев сыграл 31 матч, забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. 0