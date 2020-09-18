Почеттино назвал свою мечту

Бывший главный тренерзаявил, что мечтает возглавить мадридский

«У меня не было предложений от "Барселоны". С Бартомеу я не встречался. Я всего лишь поужинал с Рамоном Планесом (технический директор "Барсы", — прим.). Но мы друзья, мы дружим с 2009 года, когда работали в "Эспаньоле".

У меня также не было предложений от "Интера", "Ювентуса" и ПСЖ. Врать не буду, я получал предложения от "Монако" и "Бенфики".

Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь возглавить "Реал". Это один из лучших клубов в мире. Я такой же, как и все: моя мечта — тренировать "Реал", — сказал Почеттино Marca. 0