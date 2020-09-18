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    Депай может оказаться в «Милане»

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    Нападающий «Лиона» Мемфис Депай в ближайшее время может стать игроком «Милана».

    Мемфис Депай
    Мемфис Депай

    Как сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, «Лион» хочет приобрести полузащитника «Милана» Лукаса Пакета, а Депай может стать частью этой сделки.

    Отмечается, что итальянский клуб готов продать бразильца за 25 миллионов евро, но «Лион» не намерен платить такую сумму. Французы надеются, что «Милан» согласится на обмен игроками.

  • «Барселона» договорилась с «Лионом» по трансферу Депая
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    • Ранее сообщалось, что Депай перейдет в «Барселону», но каталонский клуб в итоге отказался от трансфера голландского футболиста из-за финансовых проблем.

    Контракт Депая с «Лионом» рассчитан до лета 2021 года. 0

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