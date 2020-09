Валлийский нападающийблизок к переходу в

Как сообщает Sky Sports, Бейл уже прибыл в Лондон и отправился на базу «шпор» для прохождения медосмотра.

После этого трансфер будет завершен.

Ожидается, что Бейл будет выступать за «Тоттенхэм» на правах аренды.

🚨 Gareth Bale has arrived at #THFC! 🚨

He's now at the training ground ahead of completing his return to Spurs from Real Madrid: https://t.co/ftANORSEq5 pic.twitter.com/JbqrBLDFkk