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    Терехин: «Динамо» должно победить грузинский «Локомотив»

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    Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от поединка московской команды против тбилисского «Локомотива» в квалификации Лиги Европы.

    Олег Терехин
    Олег Терехин

    «По составу "Динамо" намного сильнее соперника. Но я не знаю уровня чемпионата Грузии, только читал, что самому старшему игроку "Локомотива" 24 года. Хозяева поля будут биться, ребята захотят показать себя, чтобы, возможно, уехать в российские клубы. Грузинские футболисты всегда выделялись техникой, не думаю, что они всей командой будут стоять сзади, как у нас многие играют. Они будут идти вперед и у "Динамо" будут появляться зоны для контратак. Матч будет зрелищный, но "Динамо" должно проходить "Локомотив".

    Должны побеждать за счет более высокого мастерства, у "Динамо", на мой взгляд, исполнители получше. Мне кажется, что "Динамо" выиграет со счетом 3:1. Потому что "Локомотив" будет играть в футбол, а не стоять всей командой в защите», — цитирует экс-футболиста «Р-Спорт».

    Матч «Локомотив» Тб — «Динамо» состоится 17 сентября, начало — в 20:00 по мск. 0

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