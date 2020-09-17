Терехин: «Динамо» должно победить грузинский «Локомотив»

Бывший нападающийподелился ожиданиями от поединка московской команды против тбилисскогов квалификации Лиги Европы.

«По составу "Динамо" намного сильнее соперника. Но я не знаю уровня чемпионата Грузии, только читал, что самому старшему игроку "Локомотива" 24 года. Хозяева поля будут биться, ребята захотят показать себя, чтобы, возможно, уехать в российские клубы. Грузинские футболисты всегда выделялись техникой, не думаю, что они всей командой будут стоять сзади, как у нас многие играют. Они будут идти вперед и у "Динамо" будут появляться зоны для контратак. Матч будет зрелищный, но "Динамо" должно проходить "Локомотив".

Должны побеждать за счет более высокого мастерства, у "Динамо", на мой взгляд, исполнители получше. Мне кажется, что "Динамо" выиграет со счетом 3:1. Потому что "Локомотив" будет играть в футбол, а не стоять всей командой в защите», — цитирует экс-футболиста «Р-Спорт».

Матч «Локомотив» Тб — «Динамо» состоится 17 сентября, начало — в 20:00 по мск. 0