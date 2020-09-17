Мостовой: Не все нравится в игре «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Россиивысказался о проблемах столичного клуба в нынешнем сезоне.

«Не все нравится в игре "Спартака". Возвращаясь к тому, что мы видели два-три дня назад, оставив за скобки матч с "Родиной", есть замечания и много претензий к главному тренеру. Одни игроки играют, а другие нет.

Не совсем всегда понятные замены. Эта запутанная ситуация всегда присутствует. Может, поэтому у "Спартака" не получается иногда то, что мы от них ждем», — цитирует Мостового «Матч ТВ»

После семи туров чемпионата России «Спартак» с 14 очками занимает третье место в турнирной таблице. 0