Мостовой: Не все нравится в игре «Спартака»

Александр Мостовой
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«Не все нравится в игре "Спартака". Возвращаясь к тому, что мы видели два-три дня назад, оставив за скобки матч с "Родиной", есть замечания и много претензий к главному тренеру. Одни игроки играют, а другие нет.
Не совсем всегда понятные замены. Эта запутанная ситуация всегда присутствует. Может, поэтому у "Спартака" не получается иногда то, что мы от них ждем», — цитирует Мостового «Матч ТВ»
После семи туров чемпионата России «Спартак» с 14 очками занимает третье место в турнирной таблице. 0