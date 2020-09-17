Немецкий клубпотерпел поражение отсо счетом 0:37 в матче региональной лиги, сообщает Goal.

В Германии матч завершился со счетом 37:0 из-за правила дистанцирования globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

По информации издания, игроки «Рипдорф-Мольцен II» всю игру соблюдали правило социального дистанцирования, так как в команде соперников один из футболистов контактировали с инфицированным коронавирусом.

В связи с этим «Рипдорф» просил перенести матч на другую дату, но их просьбу отклонили.

Отмечается, что «Рипдорф» в случае отказа выйти на матч мог столкнуться с серьезными штрафными санкциями, поэтому игроки клуб наблюдали за действиями соперника с безопасного расстояния. 0