В Германии матч завершился со счетом 37:0 из-за правила дистанцирования
globallookpress.com
По информации издания, игроки «Рипдорф-Мольцен II» всю игру соблюдали правило социального дистанцирования, так как в команде соперников один из футболистов контактировали с инфицированным коронавирусом.
В связи с этим «Рипдорф» просил перенести матч на другую дату, но их просьбу отклонили.
Отмечается, что «Рипдорф» в случае отказа выйти на матч мог столкнуться с серьезными штрафными санкциями, поэтому игроки клуб наблюдали за действиями соперника с безопасного расстояния. 0