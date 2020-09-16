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    «Саутгемптон» прекратил борьбу в Кубке лиги

    «Саутгемптон» — «Брентфорд»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Саутгемптон Брентфорд Бристоль Сити
    «Саутгемптон» потерпел поражение от «Брентфорда» в домашнем матче второго раунда Кубка английской лиги.

    Футболист «Саутгемптона»
    Футболист «Саутгемптона»

    Встреча, которая прошла на стадионе «Сент Мэри», завершилась со счетом 0:2.

    Первый гол на 40-й минуте забил Кристиан Нергор. Под занавес первого тайма победную точку поставил Джош Да Силва.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Саутгемптон — Брентфорд 0:2
    Голы: 0:1 Кристиан Нергор (40'), 0:2 Джош да Силва (45') Предупреждения: (8'), (12')

    В третьем раунде «Брентфорд» встретится с «Вест Бромвичем».

    В еще одном матче «Бристоль Сити» у себя дома разгромил «Нортхэмптон» — 4:0 0

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