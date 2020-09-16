«Саутгемптон» — «Брентфорд»: счет матча 0:2, обзор голов

потерпел поражение отв домашнем матче второго раунда Кубка английской лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Сент Мэри», завершилась со счетом 0:2.

Первый гол на 40-й минуте забил Кристиан Нергор. Под занавес первого тайма победную точку поставил Джош Да Силва.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Саутгемптон — Брентфорд 0:2 Голы: 0:1 Кристиан Нергор (40'), 0:2 Джош да Силва (45') Предупреждения: (8'), (12')

В третьем раунде «Брентфорд» встретится с «Вест Бромвичем».

В еще одном матче «Бристоль Сити» у себя дома разгромил «Нортхэмптон» — 4:0 0