«Саутгемптон» — «Брентфорд»: счет матча 0:2, обзор голов

Футболист «Саутгемптона»
southamptonfc.com
Встреча, которая прошла на стадионе «Сент Мэри», завершилась со счетом 0:2.
Первый гол на 40-й минуте забил Кристиан Нергор. Под занавес первого тайма победную точку поставил Джош Да Силва.
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Саутгемптон — Брентфорд 0:2
Голы: 0:1 Кристиан Нергор (40'), 0:2 Джош да Силва (45') Предупреждения: (8'), (12')
В третьем раунде «Брентфорд» встретится с «Вест Бромвичем».
В еще одном матче «Бристоль Сити» у себя дома разгромил «Нортхэмптон» — 4:0 0