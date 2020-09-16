Российский футбольный союз (РФС) совместно с министерством заключил соглашение с правительством и Федерацией футбола Мурманской области о развитии футбола в регионе.

В Мурманской области создадут футбольный клуб к 2024 году globallookpress.com 15 000 Уникальный кешбэк для новичков Забрать!

Документ предполагает к 2024 году создание условий для двукратного увеличения количества людей, постоянно занимающихся футболом, а также создание профессиональной команды, информирует официальный сайт РФС.

Соглашение о сотрудничестве подписано в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года.

В церемонии подписания приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, президент РФС Александр Дюков, президент областной Федерации футбола Николай Довгоборский и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. 0