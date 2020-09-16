«Монпелье» — «Лион»: счет 2:1, обзор голов

В матче первого тура французской Лиги 1сумел обыграл на своем полесо счетом 2:1.

Тежи Саванье на 38 минуте реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. Спустя 6 минут «Лион» остался в меньшинстве. Хуссем Ауар получил красную карточку за фол против соперника.

На 59 минуте встречи Саванье удвоил преимущество «паладинов». «Львы» подали признаки жизни лишь на 82 минуте. Мемфис Депай реализовал второй назначенный пенальти в игре.

Футбол. Франция. Лига 1 Монпелье — Лион 2:1 Голы: 1:0 Тежи Саванье (пенальти) (38'), 2:0 Тежи Саванье (59'), 2:1 Мемфис Депай (пенальти) (82') Монпелье: Йонас Омлин, Даниэль Конгре, Hilton, Педру Мендеш, Арно Суке, Михайло Ристич, Тежи Саванье (Жорис Шотар, 75'), Жордан Ферри (Флоран Молле, 63'), Анди Делорт (Стефи Мавидиди, 63'), Гаэтан Лаборде (Саломон Самбья, 86'), Дамьен Ле Таллек Лион: Антони Лопеш, Йоаким Андерсен, Джейсон Денайер (Мельвен Бар, 68'), Марсело, Уссем Ауа, Лео Дюбуа, Максанс Какере, Максвелл Корне (Мусса Дембеле, 75'), Бруно Гимарайнс (Жеан Лукас, 55'), Карл Токо Экамби (Райан Шерки, 68'), Tino Kadewere (Мемфис Депай, 55') Предупреждения: Анди Делорт (7'), Бруно Гимарайнс (36'), Уссем Ауа (43'), Карл Токо Экамби (45'), Жордан Ферри (62'), Hilton (71') Удаления: Уссем Ауа (45'), Hilton (81')

После трех туров «Монпелье» занимает 5 место, имея в своем активе 6 очков. «Лион» тоже провел 3 матча, однако пока что команда находится на 11 месте с 4 очками на счету. 0