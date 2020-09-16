ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЖоржиньоПобеда при плохой игре. Это качество может пригодиться «Челси»
  • 00:05
    • «Лион» проиграл «Монпелье» в матче чемпионата Франции
  • 23:35
    • Агент Бэйла: Мы ведем переговоры с «Тоттенхэмом»
  • 19:38
    • Пять очков Хартикайнена помогли «Салавату» обыграть «Торпедо»
  • 19:02
    • «Арсенал» продлил контракт с лидером команды
  • 18:41
    • Защитник «Краснодара» перешел в «Фейеноорд»
    Все новости спорта

    «Лион» проиграл «Монпелье» в матче чемпионата Франции

    «Монпелье» — «Лион»: счет 2:1, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монпелье Лион Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче первого тура французской Лиги 1 «Монпелье» сумел обыграл на своем поле «Лион» со счетом 2:1.

    Мемфис Депай
    Мемфис Депай

    Тежи Саванье на 38 минуте реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. Спустя 6 минут «Лион» остался в меньшинстве. Хуссем Ауар получил красную карточку за фол против соперника.

    На 59 минуте встречи Саванье удвоил преимущество «паладинов». «Львы» подали признаки жизни лишь на 82 минуте. Мемфис Депай реализовал второй назначенный пенальти в игре.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монпелье — Лион 2:1
    Голы: 1:0 Тежи Саванье (пенальти) (38'), 2:0 Тежи Саванье (59'), 2:1 Мемфис Депай (пенальти) (82') Монпелье: Йонас Омлин, Даниэль Конгре, Hilton, Педру Мендеш, Арно Суке, Михайло Ристич, Тежи Саванье (Жорис Шотар, 75'), Жордан Ферри (Флоран Молле, 63'), Анди Делорт (Стефи Мавидиди, 63'), Гаэтан Лаборде (Саломон Самбья, 86'), Дамьен Ле Таллек Лион: Антони Лопеш, Йоаким Андерсен, Джейсон Денайер (Мельвен Бар, 68'), Марсело, Уссем Ауа, Лео Дюбуа, Максанс Какере, Максвелл Корне (Мусса Дембеле, 75'), Бруно Гимарайнс (Жеан Лукас, 55'), Карл Токо Экамби (Райан Шерки, 68'), Tino Kadewere (Мемфис Депай, 55') Предупреждения: Анди Делорт (7'), Бруно Гимарайнс (36'), Уссем Ауа (43'), Карл Токо Экамби (45'), Жордан Ферри (62'), Hilton (71') Удаления: Уссем Ауа (45'), Hilton (81')

    После трех туров «Монпелье» занимает 5 место, имея в своем активе 6 очков. «Лион» тоже провел 3 матча, однако пока что команда находится на 11 месте с 4 очками на счету. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Спартак» разгромить «Родину»?
  • «Родина» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Наберет ли «Пари Сен-Жермен» первые очки в сезоне?
  • «Пари Сен-Жермен» — «Метц». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сможет ли «Сочи» выиграть в Перми?
  • «Звезда» Пермь — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Родина — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Пари Сен-Жермен — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Звезда Пермь — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Омония — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Митьюлланд — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Черноморец — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ференцварош — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры