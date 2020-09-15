Сторона избитого Широковым судьи оспорит статью для игрока

Адвокат, представляющий интересы судьи, который ранее был избит, отреагировал на новость о возбуждении уголовного дела против экс-футболиста сборной России.

Инцидент случился в августе. Широков, выступавший за команду «Матч ТВ», напал на Данченкова во время игры 1/4 финала с командой «Ничего Обычного».

Ранее стало известно, что на Широкова завели дело по статье 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью, ему грозят исправительные работы. При этом нельзя исключать, что экс-игрок «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» получит реальный срок.

«Вполне вероятно, что завели уголовное дело. Скорее всего, по статье 115 УК РФ, по второй статье. Официально нас еще не уведомляли.

Мы с этой квалификацией не согласны. В понедельник-вторник мы подадим жалобу в прокуратуру и следственный комитет. Мы считаем, что здесь имеет место умысел.

Это покушение на убийство, и полиция неверно квалифицировала. Широков бил ногой в голову, и если не прикрывать голову руками, то она бы отлетела», — приводит слова Островского «Чемионат». 0