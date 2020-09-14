Семак назвал непростой победу над «Арсеналом»

Главный тренер «Зенита»к прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:1) в матче седьмого тура РПЛ.

«Хороший первый тайм, хорошо и надежно играли в обороне, неплохо в атаке. А во втором тайме, к сожалению, утратили интенсивность в движении, позволили сопернику перехватить инициативу, были у него неплохие подходы, удары из-за пределов штрафной.

Один из ударов закончился взятием ворот. Игра пошла нервная, потому что цена ошибки была высока. Хорошо, что забили третий мяч. Это непростая, но заслуженная победа.

Я думаю, утрата интенсивности связана с психологией. Когда первый тайм удачно складывается, а сопернику мы не позволяем контролировать мяч, это расслабляет. Ну и соперник стал играть более агрессивно, надо было менять течение матча.

Мы стали играть менее организованно, а соперник более активно. Это привело к тому, что на определенном отрезке времени потеряли инициативу», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс». 0