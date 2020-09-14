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    Семак назвал непростой победу над «Арсеналом»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:1) в матче седьмого тура РПЛ.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Хороший первый тайм, хорошо и надежно играли в обороне, неплохо в атаке. А во втором тайме, к сожалению, утратили интенсивность в движении, позволили сопернику перехватить инициативу, были у него неплохие подходы, удары из-за пределов штрафной.

    Один из ударов закончился взятием ворот. Игра пошла нервная, потому что цена ошибки была высока. Хорошо, что забили третий мяч. Это непростая, но заслуженная победа.

    Я думаю, утрата интенсивности связана с психологией. Когда первый тайм удачно складывается, а сопернику мы не позволяем контролировать мяч, это расслабляет. Ну и соперник стал играть более агрессивно, надо было менять течение матча.

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    • Мы стали играть менее организованно, а соперник более активно. Это привело к тому, что на определенном отрезке времени потеряли инициативу», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс». 0

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