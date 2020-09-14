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    Генич: Мне Эджуке не понравился — кроме скорости, ничего не увидел

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    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлением от игры форварда ЦСКА Чидеры Эджуке в дерби против «Спартака» (3:1).

    Чидера Эджуке
    Чидера Эджуке

    «Честно признаюсь — мне Эджуке не понравился. Кто-то же, наоборот, говорит, что он здорово вышел и что это — очень хороший, быстрый парень.

    Он действительно чем-то напомнил раннего Ахмеда Мусу: неимоверная энергия и огромное желание бежать с мячом вперед, но при этом — ничего не видя вокруг.

    При всех недостатках из Эджуке можно слепить интересного нападающего. Он молод, пока сыроват, но у него есть потенциал.

    Если снова вернуться к истории с Мусой — Слуцкому удалось его довести до футболиста уровня национальной сборной. Он играл и забивал на ЧМ и уехал играть в Англию.

    Пока, кроме скорости, ничего сверхъестественного в действиях новичка ЦСКА я не увидел — очень суетливая работа с мячом и порой передерживания.

    Некоторые решения можно было принимать иначе — например, когда он пробил выше ворот в ситуации, которая того не требовала.

    Гол? Да, прекрасно. Но мне кажется, он был забит с помаркой Максименко. Было ощущение, что вратарь "Спартака" неправильно занял позицию и открыл дальний угол», — рассказал Генич «Матч ТВ». 0

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