Генич: Мне Эджуке не понравился — кроме скорости, ничего не увидел

Комментатор «Матч ТВ»поделился впечатлением от игры форварда ЦСКАв дерби против(3:1).

«Честно признаюсь — мне Эджуке не понравился. Кто-то же, наоборот, говорит, что он здорово вышел и что это — очень хороший, быстрый парень.

Он действительно чем-то напомнил раннего Ахмеда Мусу: неимоверная энергия и огромное желание бежать с мячом вперед, но при этом — ничего не видя вокруг.

При всех недостатках из Эджуке можно слепить интересного нападающего. Он молод, пока сыроват, но у него есть потенциал.

Если снова вернуться к истории с Мусой — Слуцкому удалось его довести до футболиста уровня национальной сборной. Он играл и забивал на ЧМ и уехал играть в Англию.

Пока, кроме скорости, ничего сверхъестественного в действиях новичка ЦСКА я не увидел — очень суетливая работа с мячом и порой передерживания.

Некоторые решения можно было принимать иначе — например, когда он пробил выше ворот в ситуации, которая того не требовала.

Гол? Да, прекрасно. Но мне кажется, он был забит с помаркой Максименко. Было ощущение, что вратарь "Спартака" неправильно занял позицию и открыл дальний угол», — рассказал Генич «Матч ТВ». 0