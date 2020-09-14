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    Глава судейского комитета: «Спартак» просит разобрать судейство Карасева

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    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал работу арбитров Сергея Лапочкина в матче «Динамо» — «Рубин» (0:1) и Сергея Карасева в дерби ЦСКА — «Спартак» (3:1).

    Сергей Карасев
    Сергей Карасев

    Ранее появилась информация, что «Динамо» просит планирует подать обращение в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой рассмотреть и соответствующим образом оценить судейство Лапочкина.

    «Мы считаем, что Лапочкин провел этот матч на очень высоком уровне. Точно так же отработал и Карасев на дерби ЦСКА — "Спартаком".

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    • Вопросов к этим арбитрам нет. Ни к Лапочкину, ни к Карасеву. Они провели свои игры на самом высоком уровне.

    10 минут назад пришло письмо от "Спартака". Мы будем его рассматривать. Но мое личное мнение: работа судьи — безупречная.

    "Спартак" просит разъяснить ряд моментов дерби, есть некоторые вопросы, которые требуют заключения экспертно-судейской комиссии», — сказал Хачатурянц «Спорт-Экспрессу». 0

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