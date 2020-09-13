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    Гол Кальверта-Льюина принес «Эвертону» победу над «Тоттенхэмом»

    «Тоттенхэм» — «Эвертон»: счет 0:1, обзор гола

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    «Тоттенхэм» Жозе Моуринью проиграл в первом туре АПЛ «Эвертону» Карло Анчелотти со счетом 0:1.

    Футболисты «Эвертона»
    Футболисты «Эвертона»

    Единственный гол в этой встрече на счету Доменика Кальверта-Льюина, который воспользовался верховой передачей Лукаса Диня и забил головой.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Эвертон 0:1
    Гол: 0:1 Доминик Калверт-Льюин (55') Тоттенхэм: Уго Льорис, Мэтт Доэрти (Tanguy Ndombele, 76'), Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Гарри Уинкс (Стивен Бергвейн, 60'), Деле Алли (Мусса Сиссоко, 46'), Лукас Моура, Гарри Кейн Эвертон: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Лука Динь, Йерри Мина, Шеймус Коулман, Аллан, Ришарлисон, Abdoulaye Doucoure, Хамес Родригес (Том Дэвис, 90'), Андре Гомеш (Гилфи Сигурдссон, 68'), Доминик Калверт-Льюин (Мойзе Кин, 89') Предупреждение: Пьер-Эмиль Хёйбьерг (85')

    «Эвертон» начинает сезон с победы и в следующем туре встретится с «Вест Бромвичем». «Тоттенхэм» будет играть на выезде против «Саутгемптона». 0

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