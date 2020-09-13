Федотов: Обидно, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»

Главный тренер «Сочи»признался, что ему неприятно, когда команду называют фарм-клубом

В прошлом сезоне в южный коллектив перешли 9 футболистов из Санкт-Петербурга.

«Конечно, неприятно. Какими бы твердолобыми мы ни были, медиапространство настигает тебя. Ребята все в сетях, все прекрасно видят.

Не знаю, какие могут быть претензии по нашему матчу в Санкт-Петербурге. У нас были возможности отыграться.

Понимаю ли Евсеева и его обращение после игры со "Спартаком"? Конечно, понимаю! Назвал бы это большим достижением, что он развеял этот миф.

Есть много разговоров... Есть правоохранительные органы. Пожалуйста, занимайтесь, расследуйте, доказывайте. Все же просто», — цитирует сайт «Матч ТВ» Федотова. 0