Месси сможет сыграть в матче против Эквадора

Нападающий «Барселоны»сможет принять участие в матче сборной Аргентины против команды Эквадора в рамках отбора на ЧМ-2022.

В заключительной встрече Кубка Америки-2019 Месси получил красную карточку, а вскоре еще и был дисквалифицирован на три месяца за критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

«Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа отправил в КОНМЕБОЛ запрос относительно санкций против Месси перед матчем против команды Эквадора.

Глава КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес подтвердил, что футболист сможет сыграть в этой встрече», — говорится на странице сборной Аргентины в Twitter.

Сборная Аргентины начнет выступление в отборочном цикле чемпионата мира домашним матчем с эквадорцами 8 октября. 0