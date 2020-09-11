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    Месси сможет сыграть в матче против Эквадора

    Футбол Сборная Аргентины Сборная Эквадора ЧМ-2022
    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сможет принять участие в матче сборной Аргентины против команды Эквадора в рамках отбора на ЧМ-2022.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    В заключительной встрече Кубка Америки-2019 Месси получил красную карточку, а вскоре еще и был дисквалифицирован на три месяца за критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

    «Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа отправил в КОНМЕБОЛ запрос относительно санкций против Месси перед матчем против команды Эквадора.

    Глава КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес подтвердил, что футболист сможет сыграть в этой встрече», — говорится на странице сборной Аргентины в Twitter.

    Сборная Аргентины начнет выступление в отборочном цикле чемпионата мира домашним матчем с эквадорцами 8 октября. 0

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