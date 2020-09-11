«Герта» — «Айнтрахт» Б: счет матча 4:5, обзор голов

Берлинскаяв матче 1/32 финала Кубка Германии потерпела поражение отсо счетом 4:5.

Хет-трик в составе победителей оформил Мартин Кобылянский, еще один мяч забил Сулейман Абдуллахи. Защитник «Герты» Максимилиан Миттельштедт отметился автоголом.

В составе берлинской команды дубль записал на свой счет Доди Лукебакио, еще по голу забили Матеус Кунья и Петер Пекарик.

Футбол. Германия. Кубок Айнтрахт Б — Герта 5:4 Голы: 1:0 Martin Kobylanski (1'), 2:0 Максимилиан Миттельштедт (автогол) (17'), 2:1 Доди Лукебакио (23'), 2:2 Матеус Кунья (28'), 3:2 Martin Kobylanski (44'), 3:3 Петер Пекарик (65'), 4:3 Martin Kobylanski (66'), 5:3 Сулейман Абдуллахи (72'), 5:4 Доди Лукебакио (83')

В другом матче дня «Майнц» разгромил «Хавельсе» со счетом 5:1. 0