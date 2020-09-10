«Локомотив» продлил контракт с 22-летним хавбеком

Дмитрий Рыбчинский
globallookpress.com
Новое соглашение 22-летнего футболиста с московским клубом рассчитано на четыре года.
Рыбчинский является воспитанником клуба и чемпионом молодежного первенства.
⚡️ "Локомотив" продлил контракт с Димой Рыбчинским!— "Локомотив" (@fclokomotiv) September 10, 2020
Новое соглашение рассчитано на четыре года! ✍🏻
Дима — воспитанник @fclm_school, чемпион молодежного Первенства и обладатель серебряных и бронзовых медалей ПФЛ в составе @fckazanka! pic.twitter.com/wGoo8QMbSh
За основную команду "Локомотива" он провел в общей сложности 15 матчей. В текущем сезоне он отметился двумя результативными передачами в шести играх РПЛ.