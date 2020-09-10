«Локомотив» продлил контракт с 22-летним хавбеком

Полузащитникпродлил контракт с клубом на четыре года, сообщает официальный сайт «железнодорожников.

Новое соглашение 22-летнего футболиста с московским клубом рассчитано на четыре года.

Рыбчинский является воспитанником клуба и чемпионом молодежного первенства.

⚡️ "Локомотив" продлил контракт с Димой Рыбчинским!

Новое соглашение рассчитано на четыре года! ✍🏻

Дима — воспитанник @fclm_school, чемпион молодежного Первенства и обладатель серебряных и бронзовых медалей ПФЛ в составе @fckazanka! pic.twitter.com/wGoo8QMbSh — "Локомотив" (@fclokomotiv) September 10, 2020

За основную команду "Локомотива" он провел в общей сложности 15 матчей. В текущем сезоне он отметился двумя результативными передачами в шести играх РПЛ.

0