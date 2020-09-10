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    Новиков назвал Шунина лучшим голкипером РПЛ

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    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высоко отозвался о вратаре команды Антоне Шунине.

    Антон Шунин
    Антон Шунин

    «Антон великолепно выглядит в матчах за "Динамо", и по праву получил первый номер в национальной команде. На мой взгляд, это сейчас лучший голкипер РПЛ с явным отрывом.

    Фомин и Комличенко не сыграли за сборную? Каждый игрок мечтает попасть в национальную команду. И для "Динамо", и для футболиста такие вызовы только плюс. А кому играть и попадать в заявку — решать тренеру сборной.

    Я со своей стороны могу только пожелать ребятам так проявлять себя в клубе, чтобы Станислав Саламович выпускал их в стартовом составе», — приводит слова Новикова «Спорт-Экспресс». 0

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