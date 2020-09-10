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    Клопп: «Ливерпуль» не может действовать на трансферном рынке как «Челси»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил отсутствие серьезных кадровых усилений в клубе в это трансферное окно.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Сейчас мы живем в мире, в котором много неопределенности. Некоторым клубам, кажется, не так важно, насколько неопределенным является будущее. Это клубы, принадлежащие странам, принадлежащие олигархам. Мы — другой клуб.

    Два года назад мы вышли в финал Лиги чемпионов, в прошлом году выиграли турнир. Мы стали чемпионами Премьер-лиги в завершившемся сезоне, будучи теми, кем мы являемся. Мы не можем изменить это в мгновение ока и сказать: "Теперь мы хотим вести себя как 'Челси'.

    Они подписывают много игроков. Это может быть преимуществом, но это означает, что они должны подходить друг другу. Нельзя пригласить 11 лучших игроков мира и просто надеяться, что через неделю они сыграют в лучший футбол. Речь идет о работе на полигоне. Возможно, это будет для нас преимуществом. Мы довольно давно работаем друг с другом", — цитирует Клоппа Daily Mail.

    Напомним, единственным новичком "красных" летом стал защитник Костас Цимикас, которого приобрели у греческого "Олимпиакоса" за 11,7 миллионов фунтов. 0

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