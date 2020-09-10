Ареола: Вложу всю свою энергию, чтобы этот сезон был для «Фулхэма» удачным

Французский голкипер «Пари Сен-Жермен»прокомментировал свой переход в лондонский

27-летний футболист пополнил состав «дачников» на правах аренды сроком на один сезон, с правом выкупа.

«Очень рад, что переход состоялся. "Фулхэм" — исторический клуб в Лондоне, и я много слышал о стадионе.

Надеюсь, этот сезон будет для нас удачным. Я хочу вложить свою энергию и сделать все, чтобы эта команда была там, где мы должны быть», — сказал чемпион мира 2018 года.

Контракт Ареола с ПСЖ действителен до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне Ареола выступал за мадридский «Реал». Там он провел 9 матчей и пропустил 11 голов

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