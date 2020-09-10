ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаВремя реванша. Главные вопросы перед стартом сезона АПЛ 2020/21
  • 00:59
    • Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал US Open
  • 22:31
    • Серена Уильямс прошла в полуфинал US Open
  • 17:09
    • Газизов готов обсудить с Кокориным его будущее
  • 16:03
    • «Барселона» согласовала условия контракта с Депаем
  • 15:51
    • Карасев рассудит ЦСКА и «Спартак»
    Все новости спорта

    Ареола: Вложу всю свою энергию, чтобы этот сезон был для «Фулхэма» удачным

    Футбол Фулхэм АПЛ Футбол Англии ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Трансферы Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Французский голкипер «Пари Сен-Жермен» Альфонс Ареола прокомментировал свой переход в лондонский «Фулхэм».

    Альфонс Ареола
    Альфонс Ареола

    27-летний футболист пополнил состав «дачников» на правах аренды сроком на один сезон, с правом выкупа.

    «Очень рад, что переход состоялся. "Фулхэм" — исторический клуб в Лондоне, и я много слышал о стадионе.

    Надеюсь, этот сезон будет для нас удачным. Я хочу вложить свою энергию и сделать все, чтобы эта команда была там, где мы должны быть», — сказал чемпион мира 2018 года.

    Контракт Ареола с ПСЖ действителен до 30 июня 2023 года.

    В прошлом сезоне Ареола выступал за мадридский «Реал». Там он провел 9 матчей и пропустил 11 голов

    0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли «Ланс» перед изнуренным «короной» ПСЖ?
  • «Ланс» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Как сыграют в Лиге Европы эстонский и словенский клубы?
  • «Нымме Калью» — «Мура 05». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Зверев впервые в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема»?
  • Карреньо-Буста — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьБонус 10 000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.68
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ланс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Мура 05
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Карреньо-Буста — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Сибирь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Сан-Хосе Эртквейкс
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Даллас — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Гетеборг — Хаммарбю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Барыс — Куньлунь РС
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры