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    Романцев назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

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    Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев назвал главных претендентах на призовые места в РПЛ в нынешнем сезоне.

    Олег Романцев
    Олег Романцев

    «Кто будет бороться за медали нынешнего чемпионата? Прежде всего — это "Зенит". Несмотря на уход Ивановича, питерцы по-прежнему обладают самым сбалансированным, качественным составом и уже поставленной Сергеем Семаком игрой. Неожиданное поражение от "Динамо" — осечка, не более.

    На мой взгляд, "Зенит" и в этом сезоне — главный претендент на чемпионство. Уверен, что конкуренцию ему составят ЦСКА, "Ростов", а также "Локомотив" с "Краснодаром" и "Динамо". Вот эта компания и будет сражаться за награды. И такое количество претендентов говорит о том, что скучать этот чемпионат болельщикам не позволит», — цитируют Романцева «Известия».

    После шести туров «Спартак» лидирует в РПЛ, «Зенит» идет вторым с отставанием в одно очко. 0

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