Романцев назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

Бывший тренерназвал главных претендентах на призовые места в РПЛ в нынешнем сезоне.

«Кто будет бороться за медали нынешнего чемпионата? Прежде всего — это "Зенит". Несмотря на уход Ивановича, питерцы по-прежнему обладают самым сбалансированным, качественным составом и уже поставленной Сергеем Семаком игрой. Неожиданное поражение от "Динамо" — осечка, не более.

На мой взгляд, "Зенит" и в этом сезоне — главный претендент на чемпионство. Уверен, что конкуренцию ему составят ЦСКА, "Ростов", а также "Локомотив" с "Краснодаром" и "Динамо". Вот эта компания и будет сражаться за награды. И такое количество претендентов говорит о том, что скучать этот чемпионат болельщикам не позволит», — цитируют Романцева «Известия».

После шести туров «Спартак» лидирует в РПЛ, «Зенит» идет вторым с отставанием в одно очко. 0