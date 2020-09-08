Франция — Хорватия: счет 4:2, обзор голов

Сборнаяв домашних стенах обыграла сборнуюсо счетом 4:2. Это вторая победа «синих» в Лиге наций.

Счет открыли гости на 17 минуте. Деян Ловрен на замахе убрал соперника и пробил левой ногой в дальний угол.

Счет сравнял Гризманн после паса Марсьяля. Под завесу первого тайма хорваты пропустили во второй раз. После удара Марсьяля мяч попал в штангу и отскочил в спину вратарю, а затем в сетку ворот.

Йосип Брекало подарил гостям надежду, сравняв счет, однако позже хорватскую команду огорчил Упамекано, во второй раз вывев своих партнеров по команде вперед.

Точку в матче поставил Оливье Жиру, который реализовал пенальти на 77 минуте.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 3 Франция — Хорватия 4:2 Голы: 0:1 Деян Ловрен (17'), 1:1 Антуан Гризманн (43'), 2:1 Доминик Ливакович (автогол) (45'), 2:2 Йосип Брекало (55'), 3:2 Деотшанкюль Юпамекано (65'), 4:2 Оливье Жиру (пенальти) (77') Франция: Уго Льорис, Клеман Лангле, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Эрнандес, Антуан Гризманн (Набиль Фекир, 78'), N'Golo Kante (Эдуардо Камавинжа, 63'), Стивен Н'Зонзи, Мусса Сиссоко, Ферлан Менди, Антони Марсьяль, Виссам Бен-Йеддер (Оливье Жиру, 63') Хорватия: Доминик Ливакович, Филип Уремович (Домагой Вида, 57'), Дуйе Чалета-Цар, Деян Ловрен, Дарио Мелньяк, Матео Ковачич, Никола Влашич, Марсело Брозович, Иван Перишич (Марио Пашалич, 66'), Андрей Крамарич, Анте Ребич (Йосип Брекало, 46') Предупреждения: Дуйе Чалета-Цар (34'), Клеман Лангле (38'), N'Golo Kante (59'), Стивен Н'Зонзи (68'), Марсело Брозович (76'), Деян Ловрен (76')

«Трехцветные» выиграли вторую встречу подряд и набрали 3 очка. За лидерство им предстоит побороться с Португалией. Хорваты не набрали ни одного очка и находятся на последней строчке. 0