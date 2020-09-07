Черевченко может возглавить «Факел»

Воронежскийсоставил шорт-лист кандидатов на пост главного тренера команды, сообщает «Матч ТВ»

В него, в частности, входят экс-наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко, бывший главный тренер, а ныне спортивный директор «Сочи» Александр Точилин, а также Хасанби Биджиев, под руководством которого курский «Авангард» доходил до финала Кубка России.

Основным кандидатом является Черевченко, но все зависит оттого, примет ли он предложение.

Ранее «Факел» завершил сотрудничество с Владимиром Бесчастных. После 7 туров первенства ФНЛ воронежцы с 4 очками занимают 20-е место. 0