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    Черевченко может возглавить «Факел»

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    Воронежский «Факел» составил шорт-лист кандидатов на пост главного тренера команды, сообщает «Матч ТВ».

    Игорь Черевченко
    Игорь Черевченко

    В него, в частности, входят экс-наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко, бывший главный тренер, а ныне спортивный директор «Сочи» Александр Точилин, а также Хасанби Биджиев, под руководством которого курский «Авангард» доходил до финала Кубка России.

    Основным кандидатом является Черевченко, но все зависит оттого, примет ли он предложение.

    Ранее «Факел» завершил сотрудничество с Владимиром Бесчастных. После 7 туров первенства ФНЛ воронежцы с 4 очками занимают 20-е место. 0

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