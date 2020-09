Фанаты «Спартака» устроили драку в Брянске

В субботу, 5 сентября, в Брянске фанаты местногоподрались с болельщиками

Участников драки пришлось разгонять городскому ОМОНу. Один из участников потасовки остался лежать на земле без движения. Его доставили в больницу, сообщает gorod-tv.com.

Russia. 05.09.2020

Second division: Dynamo Bryansk — Spartak Moscow II

The fight before the match in the center of Bryansk. pic.twitter.com/FAXgabZNzb