Венгрия — Россия: счет матча 2:3, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв выездном матче Лиги наций.

Встреча лиги B группы 3, которая прошла в Будапеште, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Подопечные Станислава Черчесова вышли вперед уже на 15-й минуте. Далер Кузяев забежал по левому флангу и прострелил в штрафную, а Антон Миранчук в касание переправил мяч в дальний угол.

На 33-й минуте россияне удвоили свое преимущество. Андрей Семенов сделал скидку на Магомеда Оздоева, который в касание уложил мяч в угол.

Сразу после перерыва преимущество гостей стало крупным. Кузяев ускорился и прострелил в штрафную, Артем Дзюба принял мяч, развернулся и сделал передачу дальше, а Марио Фернандес пробил уже по незащищенным воротам.

Хозяева организовали первую результативную атаку на 62-й минуте. После дальнего заброса Роланд Шаллаи вышел один на один с Антоном Шуниным и аккуратно перебросил его.

Еще через восемь минут отставание венгров было сокращено до минимума. Барнабаш Беше сделал скидку во вратарскую, где Неманья Николич без помех расстрелял ворота Шунина.

Несмотря на все старания, уйти от поражения команда Марко России не смогла.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига B, группа 3 Венгрия — Россия 2:3 Голы: 0:1 Антон Миранчук (16'), 0:2 Магомед Оздоев (34'), 0:3 Марио Фернандес (46'), 1:3 Роланд Шаллаи (62'), 2:3 Неманья Николич (71') Венгрия: Петер Гулачи, Adam Lang, Attila Szalai, Вилли Орбан, Адам Надь, Доминик Собослаи (Tamas Cseri, 82'), Филип Холендер, Давид Шигер (Жолт Кальмар, 46'), Barnabas Bese, Адам Салаи (Неманья Николич, 67'), Роланд Шаллаи Россия: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Антон Миранчук (Юрий Газинский, 67'), Алексей Ионов (Вячеслав Караваев, 75'), Артём Дзюба, Далер Кузяев (Юрий Жирков, 57') Предупреждения: Роман Зобнин (25'), Давид Шигер (42')

С шестью очками сборная России возглавляет турнирную таблицу. Венгрия, набрав три балла, идет второй.

Следующий матч подопечные Черчесова проведут 11 октября, когда на своем поле примут Турцию. Венгры в этот же день на выезде встретятся с Сербией. 0