Лондонскийвзял в аренду у мадридскогополузащитника

Аренда испанца рассчитана до июня 2021 года. Сообщалось, что «Арсенал» будет платить зарплату 24-летнему игроку в полном объеме.

Предыдущую кампанию испанец также провел в составе «канониров» на правах аренды. В 37 матчах он забил два мяча при двух голевых передачах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего игрока в 32 миллиона евро.

