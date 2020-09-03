Гол Влашича признан лучшим в РПЛ в августе

Никола Влашич
globallookpress.com
За гол хорватского футболиста проголосовали эксперты «Матч Премьер» и болельщики, представители РПЛ назвали лучшим гол уже бывшего полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в матче с «Краснодаром» (1:0).
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⚽ Пушечный удар @niksivlasic_ в матче #ЗенитЦСКА стал лучшим голом августа ⠀ 📊 За гол Николы проголосовали эксперты Матч Премьер и болельщики, представители РПЛ назвали лучшим гол Алексея Миранчука ⠀ ⚽ Marvelous kick by Nikola Vlasic is the best goal in August! ⠀ 📊 Fans and official broadcaster Match Premier experts cast their votes for Nikola, #RPL experts have chosen goal by Aleksey Miranchuk ⠀ #ТинькоффРПЛ #ЛучшийГолМесяца #GoalOfTheMonth
В текущем сезоне 22-летний хорват трижды отличился в четырех матчах.