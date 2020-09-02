Отец Месси: Лео будет трудно остаться в «Барселоне»

Отец и агент нападающегоподелился мнением о будущем сына в каталонском клубе.

«Лео будет трудно остаться в Барселоне», — сказал отец в ролике для EL Chiringuito TV.

2 сентября отец 33-летнего форварда прилетел в Испанию, чтобы встретиться с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу.

Он намерен объяснить функционеру, что футболист хочет покинуть клуб с целью найти новый проект, с которым у него будет больше возможностей выиграть Лигу чемпионов.

Напомним, что 25 августа Месси уведомил руководство «Барселоны» о намерении расторгнуть контракт. Каталонцы не хотят отпускать шестикратного обладателя «Золотого мяча» и надеются, что он останется в команде и завершит в ней карьеру. 0