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    Отец Месси: Лео будет трудно остаться в «Барселоне»

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    Отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси поделился мнением о будущем сына в каталонском клубе.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Лео будет трудно остаться в Барселоне», — сказал отец в ролике для EL Chiringuito TV.

    2 сентября отец 33-летнего форварда прилетел в Испанию, чтобы встретиться с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу.

    Он намерен объяснить функционеру, что футболист хочет покинуть клуб с целью найти новый проект, с которым у него будет больше возможностей выиграть Лигу чемпионов.

  • Источник: Месси согласовал с владельцами «Ман Сити» контракт на 700 млн евро
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    • Напомним, что 25 августа Месси уведомил руководство «Барселоны» о намерении расторгнуть контракт. Каталонцы не хотят отпускать шестикратного обладателя «Золотого мяча» и надеются, что он останется в команде и завершит в ней карьеру. 0

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