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    Источник: Месси согласовал с владельцами «Ман Сити» контракт на 700 млн евро

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси достиг договоренности с управляющей компанией «Манчестер Сити» City Football Group, сообщает Daily Record.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    По информации источника, стороны согласовали пятилетнее соглашение на сумму 700 млн евро.

    33-летний аргентинец проведет три года в «Манчестер Сити», после чего отправится в американский клуб «Нью-Йорк Сити», также принадлежащий City Football Group, где отыграет еще два сезона.

    В качестве частичной оплаты Месси предложили долю в компании, однако футболист может предпочесть оплату деньгами, поскольку существуют сложности, связанные с оценкой акций City Football Group.

    Напомним, Месси уведомил «Барселону» о желании покинуть каталонскую команду. Форвард проигнорировал медосмотр и не явился на старт предсезонного сбора.

    Сине-гранатовые не желают расставаться с лидерам и надеются, что он изменит свои планы и присоединится к команде.

    Согласно контракту, если Месси пропустит от 11 до 30 дней, он будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы.

    Контракт 33-летнего форварда с каталонским клубом действует до лета 2021 года. 0

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