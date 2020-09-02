Источник: Месси согласовал с владельцами «Ман Сити» контракт на 700 млн евро

Нападающий «Барселоны»достиг договоренности с управляющей компанией, сообщает Daily Record

По информации источника, стороны согласовали пятилетнее соглашение на сумму 700 млн евро.

33-летний аргентинец проведет три года в «Манчестер Сити», после чего отправится в американский клуб «Нью-Йорк Сити», также принадлежащий City Football Group, где отыграет еще два сезона.

В качестве частичной оплаты Месси предложили долю в компании, однако футболист может предпочесть оплату деньгами, поскольку существуют сложности, связанные с оценкой акций City Football Group.

Напомним, Месси уведомил «Барселону» о желании покинуть каталонскую команду. Форвард проигнорировал медосмотр и не явился на старт предсезонного сбора.

Сине-гранатовые не желают расставаться с лидерам и надеются, что он изменит свои планы и присоединится к команде.

Согласно контракту, если Месси пропустит от 11 до 30 дней, он будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы.

Контракт 33-летнего форварда с каталонским клубом действует до лета 2021 года. 0