Ловрен: Не считаю «Зенит» шагом назад в своей карьере

Защитник «Зенита»рассказал о причинах ухода из

«Всегда сложно покидать такой большой клуб, как "Ливерпуль". Но я ушел в лучшее время из возможных. Было грустно покидать "Энфилд", но я ушел с высоко поднятой головой.

Я работал на максимуме, выиграл самые важные трофеи и, что самое важное, отлично провел время.

Но я тот человек, что постоянно хочет доказывать свою состоятельность, так что я не считаю "Зенит" шагом назад в своей карьере. Скорее, это новый вызов.

Хочу доказать всем, что я все еще способен развиваться на самом высоком уровне», — сказал Ловрен L’Équipe. 0