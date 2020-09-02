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    Комбаров: Насколько я знаю, меня просматривала даже «Бавария»

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    Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал об интересе к нему европейских клубов во время выступления за «Спартак».

    Дмитрий Комбаров
    Дмитрий Комбаров

    «Мне лично не приходили предложения из Европы. Но агент говорил, что приходили. Мы рассматривали их, но выбор всегда останавливался на "Спартаке".

    Насколько я знаю, просматривала даже "Бавария", итальянские какие-то клубы. Но мне лично не звонили. Все через агента. Это было в 2012–2013 годах», — сказал футболист в интервью ютуб-каналу oSporte TV.

    Комбаров перешел в «Крылья Советов» прошлым летом на правах свободного агента из «Спартака», цвета которого защищал с 2010 года. До трансфера в стан «красно-белых» Дмитрий пять лет играл за «Динамо». В сборную России 33-летний футболист вызывался с 2012 по 2018 год. 0

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