Комбаров: Насколько я знаю, меня просматривала даже «Бавария»

Полузащитникрассказал об интересе к нему европейских клубов во время выступления за

«Мне лично не приходили предложения из Европы. Но агент говорил, что приходили. Мы рассматривали их, но выбор всегда останавливался на "Спартаке".

Насколько я знаю, просматривала даже "Бавария", итальянские какие-то клубы. Но мне лично не звонили. Все через агента. Это было в 2012–2013 годах», — сказал футболист в интервью ютуб-каналу oSporte TV.

Комбаров перешел в «Крылья Советов» прошлым летом на правах свободного агента из «Спартака», цвета которого защищал с 2010 года. До трансфера в стан «красно-белых» Дмитрий пять лет играл за «Динамо». В сборную России 33-летний футболист вызывался с 2012 по 2018 год. 0