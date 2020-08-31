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    Новиков: В Грузии всегда хватало техничных игроков

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    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался о предстоящем матче с тбилисским «Локомотивом» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

    Кирилл Новиков
    Кирилл Новиков

    «Понятно, что целенаправленно мы эту команду не изучали. В ближайшие дни обязательно посмотрим их игры.

    Поэтому в данном случае могу сказать только общие слова о грузинском футболе: там всегда хватало хороших техничных футболистов, а команды стремятся играть в атакующий футбол.

    Мы с уважением относимся к каждому сопернику. Будем серьезно готовиться. Мы стремились участвовать в еврокубках, и, если хотим пройти в турнире как можно дальше, то должны быть готовы сыграть как дома, так и в гостях», — сказал специалист клубной пресс-службе.

    Напомним, что матч второго раунда квалификации Лиги Европы между «Локомотивом» и «Динамо» пройдет 17 сентября в Тбилиси. 0

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