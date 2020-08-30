«Реймс» — «Лилль»: счет 0:1, обзор голов

Во втором туре Лиги 1 Францииудалось одержать минимальную победу над

Единственный гол в матче забил Жонатан Бамба. На 32 минуте футболист нанес удар с линии штрафной площади, находясь слева ближе к флангу. Удар получился неудобным для вратаря.

Футбол. Франция. Лига 1 Реймс — Лилль 0:1 Гол: 0:1 Жонатан Бамба (32') Реймс: Предраг Райкович, Ваут Фас, Гислейн Конан, Юнис Абдельхамид, Дарио Марешич, Ксавье Шавалерен, Дерек Кутеса (Арбер Зенели, 60'), Морету Кассаман (Кай Сирхёйс, 76'), Маршал Манетси (Валон Бериша, 31'), Матьё Кафаро (Анастасиос Донис, 60'), Эль Билал Туре (Фразер Хорнби, 77') Лилль: Мик Меньян, Зеки Мехмет Челик (Жереми Пье, 87'), Свен Ботман, Жозе Фонте, Домагой Брадарич, Жонатан Бамба, Шека, Жонатан Иконе (Юсуф Язиджи, 79'), Бенжамен Андре, Джонатан Дэвид (Луис Араужо, 69'), Бурак Йилмаз (Timothy Weah, 79') Предупреждения: Зеки Мехмет Челик (35'), Ваут Фас (75'), Фразер Хорнби (80'), Кай Сирхёйс (81'), Ксавье Шавалерен (84')

В итоге «Лилль» занимает 3 место с 4 очками. Команда пока не проигрывает. «Реймс» находится на 11 месте, имея в активе одно очко. Хозяева, наоборот, не побеждают. 0