ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» выиграл второй трофей за месяц«Арсенал» сокращает разрыв от «Ливерпуля» и топ-трофеев
  • 16:01
    • «Реймс» проиграл в домашнем матче «Лиллю»
  • 15:55
    • «Уфа» и «Динамо» сыграли вничью
  • 14:47
    • Чорлука в старте на матч с «Зенитом», Крыховяк остался вне заявки
  • 13:09
    • Игбун и Филипп в запасе «Динамо» на матч с «Уфой»
  • 11:20
    • Кузяева предложили «Галатасараю»
    Все новости спорта

    «Реймс» проиграл в домашнем матче «Лиллю»

    «Реймс» — «Лилль»: счет 0:1, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Реймс Лилль Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Во втором туре Лиги 1 Франции «Лиллю» удалось одержать минимальную победу над «Реймсом».

    Жонатан Бамба
    Жонатан Бамба

    Единственный гол в матче забил Жонатан Бамба. На 32 минуте футболист нанес удар с линии штрафной площади, находясь слева ближе к флангу. Удар получился неудобным для вратаря.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Реймс — Лилль 0:1
    Гол: 0:1 Жонатан Бамба (32') Реймс: Предраг Райкович, Ваут Фас, Гислейн Конан, Юнис Абдельхамид, Дарио Марешич, Ксавье Шавалерен, Дерек Кутеса (Арбер Зенели, 60'), Морету Кассаман (Кай Сирхёйс, 76'), Маршал Манетси (Валон Бериша, 31'), Матьё Кафаро (Анастасиос Донис, 60'), Эль Билал Туре (Фразер Хорнби, 77') Лилль: Мик Меньян, Зеки Мехмет Челик (Жереми Пье, 87'), Свен Ботман, Жозе Фонте, Домагой Брадарич, Жонатан Бамба, Шека, Жонатан Иконе (Юсуф Язиджи, 79'), Бенжамен Андре, Джонатан Дэвид (Луис Араужо, 69'), Бурак Йилмаз (Timothy Weah, 79') Предупреждения: Зеки Мехмет Челик (35'), Ваут Фас (75'), Фразер Хорнби (80'), Кай Сирхёйс (81'), Ксавье Шавалерен (84')

    В итоге «Лилль» занимает 3 место с 4 очками. Команда пока не проигрывает. «Реймс» находится на 11 месте, имея в активе одно очко. Хозяева, наоборот, не побеждают. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Зенит» неудачную серию «Локомотива»?
  • «Локомотив» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Чем закончится южное дерби в Краснодаре?
  • «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Продлит ли ЦСКА свою серию победных выездов в Грозный?
  • «Ахмат» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 30 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Локомотив — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Брест — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Костюк — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Андерсон — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Айлендерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры