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    Николич: Жаль, что не удалось выиграть у «Зенита», но мы были близки к победе

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги домашнего матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Хочу поздравить команду с хорошим результатом и, прежде всего, с хорошей игрой. Мы играли тактически грамотно, с дисциплиной и желанием. Мне понравилось.

    Жаль, что не удалось выиграть, но мы были близки к победе. В первом тайме забили гол, имели три-четыре хороших момента. "Зенит" же не нанес ни одного удара в створ. Футболисты — молодцы.

    Мы набрали только одно очко, но продолжаем работу. Сегодня на поле вышло много молодых ребят, атмосфера на стадионе была хорошей.

    Если в каждом матче будет такое же желание, такая же дисциплина, проблем у нас не возникнет. Мы будем двигаться вперед как команда», — приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».

    После этой игры «Локомотив» набрал восемь очков и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях против «Ростова». 0

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