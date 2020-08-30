Николич: Жаль, что не удалось выиграть у «Зенита», но мы были близки к победе

Главный тренер «Локомотива»подвел итоги домашнего матча 6-го тура РПЛ с(0:0).

«Хочу поздравить команду с хорошим результатом и, прежде всего, с хорошей игрой. Мы играли тактически грамотно, с дисциплиной и желанием. Мне понравилось.

Жаль, что не удалось выиграть, но мы были близки к победе. В первом тайме забили гол, имели три-четыре хороших момента. "Зенит" же не нанес ни одного удара в створ. Футболисты — молодцы.

Мы набрали только одно очко, но продолжаем работу. Сегодня на поле вышло много молодых ребят, атмосфера на стадионе была хорошей.

Если в каждом матче будет такое же желание, такая же дисциплина, проблем у нас не возникнет. Мы будем двигаться вперед как команда», — приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».

После этой игры «Локомотив» набрал восемь очков и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях против «Ростова». 0