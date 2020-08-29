Тихонов: «Спартаку» нужны не 80 процентов владения, а голы и красивая игра

Бывший полузащитник «Спартака»прокомментировал выступление московской команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским(2:1).

«А "Спартак" ведёт в счёте и немного успокаивается. Даже Тедеско сказал, что если бы не теряли мяч, то владели бы больше 70 процентов, а кому нужны 80 процентов?

Нужны голы, моменты, удары по воротам и красивая игра. У "Спартака" в большинстве один удар в створ за второй тайм.

Может, ребята уже на издыхании после шести игр за короткий промежуток времени, но всё равно…

Провести один удар в большинстве и контролировать мяч без атак и без опасных моментов — со стороны это не очень хорошо смотрится», — приводит слова Тихонова сайт телеканала «Матч ТВ». 0