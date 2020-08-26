Луценко: Разочарован травмой, что тут говорить

Нападающий «Арсенала»признался, что очень разочарован полученной травмой в матче с

Напомним, Луценко покинул поле в первом тайме матча пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1).

Позже стало известно, что форвард пропустит из-за травмы не менее трех недель.

«Разочарован, что тут говорить. Связывались с врачами сборной, снимок сделали, у них вся информация, подробностей не знаю», — приводит слова Луценко «РИА Новости».

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал форварда в национальную команду для участия в сентябрьских матчах Лиги наций против Сербии и Венгрии. 0