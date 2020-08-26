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    Луценко: Разочарован травмой, что тут говорить

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    Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко признался, что очень разочарован полученной травмой в матче с «Химками».

    Евгений Луценко
    Евгений Луценко

    Напомним, Луценко покинул поле в первом тайме матча пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1).

    Позже стало известно, что форвард пропустит из-за травмы не менее трех недель.

    «Разочарован, что тут говорить. Связывались с врачами сборной, снимок сделали, у них вся информация, подробностей не знаю», — приводит слова Луценко «РИА Новости».

    Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал форварда в национальную команду для участия в сентябрьских матчах Лиги наций против Сербии и Венгрии. 0

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