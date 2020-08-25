Маммана с первых минут сыграет против «Тамбова»

Стали известны составы «Тамбова» и «Сочи» на матч пятого тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет в Саранске и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Обухов, Костюков, Карапетян.

Запасные: Чагров, Таказов, Шляков, Головня, Карасев, Килин, Кабахидзе, Балашов, Панченко, Онугха.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Маммана, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Антон Заболотный, Жоаозиньо.

Запасные: Николай Заболотный, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Набиуллин, Попов, Колдунов, Боковой, Руденко.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0