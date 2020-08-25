Газизов: Невызов Соболева — это выбор Черчесова, он отвечает за результат

Шамиль Газизов
«Спартак»
«Это выбор тренера сборной. Он ответственный за результат, он принимает решения. Мы можем только поддерживать Черчесова как тренера сборной», — цитирует Газизова «Чемпионат.com».
Напомним, Черчесов объяснил свое решение тем, что у нападающего «Спартака» возник конфликт с капитаном российской сборной Артемом Дзюбой.
В текущем сезоне Соболев в четырех матчах РПЛ забил два гола и сделал одну результативную передачу.
В рамках Лиги наций российская команда сыграет с Сербией 3 сентября в Москве, а с Венгрией — 6 сентября в Будапеште. 0