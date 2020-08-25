Газизов: Невызов Соболева — это выбор Черчесова, он отвечает за результат

Генеральный директор «Спартака»прокомментировал решение главного тренера сборной Россиина вызыватьна сентябрьские матчи национальной команды.

«Это выбор тренера сборной. Он ответственный за результат, он принимает решения. Мы можем только поддерживать Черчесова как тренера сборной», — цитирует Газизова «Чемпионат.com».

Напомним, Черчесов объяснил свое решение тем, что у нападающего «Спартака» возник конфликт с капитаном российской сборной Артемом Дзюбой.

В текущем сезоне Соболев в четырех матчах РПЛ забил два гола и сделал одну результативную передачу.

В рамках Лиги наций российская команда сыграет с Сербией 3 сентября в Москве, а с Венгрией — 6 сентября в Будапеште. 0