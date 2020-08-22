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    Тульский «Арсенал» нанес поражение «Динамо»

    «Арсенал» — «Динамо»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Тульский «Арсенал» в домашнем матче четвертого тура российской Премьер-лиги обыграл московское «Динамо» — 2:0.

    Футболисты «Арсенала»
    Футболисты «Арсенала»

    «Оружейники» открыли счет на 23-й минуте. Евгений Луценко прорвался в чужую штрафную с левого фланга и отпасовал низом на Даниила Лесового, который ударом в касание отправил мяч в дальний угол ворот.

    На 74-й минуте Лесовой оформил дубль, реализовав пенальти, который был назначен за фол Николы Моро на Эвансе Кангва.

    Для москвичей это поражение стало первым в сезоне. Также до этой встречи они не пропустили ни одного гола.

    РПЛ. 4-й тур
    «Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Москва) — 2:0 (1:0)
    Голы: Лесовой, 23 (1:0). Лесовой, 74 — с пенальти (2:0)«Арсенал» (Тула): Нигматуллин (Шамов, 86), Комбаров (Громыко, 51), Бурлак, Сокол, Бауэр, Чаушич (Костадинов, 86), Ковалев (Хлусевич, 51), К.Кангва, Луценко, Э.Кангва (Аджоев, 90+1), Лесовой«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев, Евгеньев, Каборе, Фомин (Моро, 58), Шиманьски (Карапузов, 45), Комличенко (Грулев, 75), Нжи (Игбун, 45), Филипп (Терехов, 80)Предупреждения: Фомин, 35. Чаушич, 38. Бауэр, 58. Громыко, 63. Э.Кангва, 65. Евгеньев, 79. Грулев, 83

    В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает третье место (7 очков), а «Арсенал» — 11-е (4 очка). 0

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