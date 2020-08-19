Тухель: Игроки ПСЖ вновь продемонстрировали свой голод до побед

Главный тренерподвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против(3:0).

«Мы остались верными своему стилю игры. Когда возможно, мы старались контролировать свободные зоны и предотвращали их контратаки. А также использовали ускорения Ди Марии, Мбаппе и Неймара.

Мы не совершали больших тактических изменений. Да, мы подстраиваемся под всех наших соперников, но не слишком. Нам нужно показывать свою силу, и игроки вновь продемонстрировали свой голод до побед, работая вместе», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

В решающем матче Лиги чемпионов коллектив Тухеля сыграет с победителем пары «Лион» — «Бавария». 0