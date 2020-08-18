Подпалый: Мы сами привезли себе голы, плохо сыграли в обороне

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый подвел итоги матча с «Краснодаром» (0:2) в рамках 3-го тура РПЛ.

«Игра была хорошая. Играли целостно, компактно, о чем договаривались. К сожалению, нас оказали за ошибки.

Мы сами привезли себе эти моменты, плохо сыграли в обороне. В одной ситуации допустили ошибку в центре поля.

Есть проблема с реализацией. Но думаю, что игра есть. Теперь знаю, чему уделять внимание на тренировках. Пока не можем забить», — сказал Подпалый в эфире канала «Матч Премьер».

В настоящий момент «Арсенал» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 1 очко. Следующий матч тульская команда проведет с «Динамо» 22 августа дома. 0